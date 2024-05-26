نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من وزارة الشباب والرياضة بشأن أحداث نهائي الكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أبدى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، سعادته وشعوره بالفخر بدعم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للرياضة المصرية وتهنئتهم بالتتويج بالبطولات الأفريقية.

تصريحات وزير الشباب والرياضة

وقال أشرف صبحى خلال تصريحات إذاعية: سعيد جدا بفرحة الشعب المصرى عقب تتويج فريق الأهلى ببطولة دورى أبطال إفريقيا والزمالك ببطولة الكونفدرالية الأفريقية والحضور الجماهير الرائع فى المباريتان حيث يعد الجمهور هو البطل الحقيقى لتحقيق البطولات.

وتابع: الرياضة المصرية لديها تفوق كبير على كافة جميع الألعاب الفردية والجماعية والفرق والمنتخبات فى البطولات الأفريقية لذلك لا بد أن نحافظ على هذا التميز ونعمل على تطويره الفترة المقبلة بسبب التحديات القادمة.

وأختتم: بعتذر عن أحداث مباراة نهائى الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان بسبب عدم تنظيم الاتحاد الافريقى لكرة القدم مع الزمالك على مراسم التتويج وقمنا بتصحيح هذا الأمر فى المباراة أمس فى نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلى والترجي التونسى وقمنا بعمل ممرات آخرى داخل ستاد القاهرة الدولى لخروج المسئولين إلى المراسم بشكل جيد.

