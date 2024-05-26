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أحمد جودة - القاهرة - علق حارث عامل المهمات الشهير بالنادي الأهلي، على تتويج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بدوري أبطال إفريقيا للمرة 12 في تاريخه على حساب الترجي التونسي، بنهائي البطولة.

"مبقيناش نعد" حارث يعلق على تتويج الأهلي بدوري الأبطال

وكتب حارث عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام تعليقًا على حصد اللقب القاري: “مبقيناش نعد”، كوصف لتعدد بطولات الفريق التي حضرها داخل التتش.

وتوج النادي الأهلي بطلا لدوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه، على حساب الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل النادي الأهلي أمام الترجي في الذهاب برادس، ليحسم لقب دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة الدولي في الإياب بهدف دون رد.

