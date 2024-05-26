نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحقق رقم قياسي غير مسبوق منذ 60 عاما عقب التتويج بدوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا في موسمه الحالي 2023-2024، للمرة الثانية عشر في تاريخه، عقب الفوز على نظيره فريق الترجي التونسي.

ونجح فريق الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره الترجي التونسي، بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس ضمن منافسات إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يحقق رقم قياسي جديد بعد التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا

وتوج فريق الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وقد اهتزت شباكه بهدف وحيد فقط في 14 مباراة كاملة، وهو رقم قياسي غير مسبوق منذ انطلاق البطولة عام 1964 أي منذ 60 عاما كاملة.

حيث لم تحدث منذ 60 عاما، أن يتوج فريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وقد اهتزت شباكه بهدف وحيد ليصبح الأهلي أقوى خط دفاع وحراسة مرمى في تاريخ البطولة.

