نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 26-5-2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم، العديد من المباريات الهامة على المستوى المحلي في الدوري المصري، وأيضا على المستوى العالمي بنهاية بعض الدوريات الكبرى.

ويستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأحد 26 مايو.

مباريات اليوم في الدوري المصري

البنك الأهلي 4:00 الإسماعيلي

مودرن فيوتشر 7:00 المصري

طلائع الجيش 7:00 بلدية المحلة

تذاع جميع مباريات الدوري المصري الممتاز عبر قناة أون تايم سبورتس المصرية.

مباريات اليوم في الدوري الإسباني

خيتافي 3:00 ريال مايوركا

سيلتا فيجو 5:15 فالنسيا

لاس بالماس 5:15 ديبورتيفو ألافيس

إشبيلية 10: برشلونة

تذاع جميع مباريات الدوري الإسباني عبر قناة بي إن سبورتس.

مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

أتالانتا 7:00 تورينو

نابولي 7:00 ليتشي

إمبولي 9:45 روما

هيلاس فيرونا 9:45 إنتر ميلان

لاتسيو 9:45 ساسولو

تذاع جميع مباريات الدوري الإيطالي عبر قناة أبوظبي الرياضية.

