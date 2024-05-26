نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤمن الجندي لـ”الحرة”: الأهلي والزمالك أعلى “كواليتي” في القارة وفجوة الأداء مع المنتخب لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى موقع قناة “الحرة” تحقيقًا رياضيًا بعنوان “الأهلي والزمالك.. لماذا تزعمت الأندية المصرية إفريقيا وتراجع المنتخب؟”، استضاف خلاله الكاتب الصحفي والإعلامي مؤمن الجندي رئيس القسم الرياضي بموقع جريدة دوت الخليج.

وتواصل الكاتب الصحفي وائل الغول مع الجندي للمشاركة في التحقيق، الذي أجاب فيه مؤمن الجندي على العديد من الأسئلة الشائكة.

ونشر موقع “الحرة” حديث الناقد والمحلل الرياضي، مؤمن الجندي، الذي تحدث عن امتلاك الأهلي والزمالك “لاعبين بجودة عالية” بالمقارنة بنظرائهم في باقي الفرق الأفريقية.

مؤمن الجندي في تصريحات هامة لـ”الحرة”: الاحتراف المبكر للمواهب سبب التراجع الإفريقي

ويتم تفريغ “المواهب الأفريقية بشكل دائم في ظل توجه دائم للاحتراف في أوروبا بشكل مبكر”، ما خلق “فجوة” بين مستوى اللاعبين بالأندية المصرية ونظيرتها في إفريقيا، وفق حديثه لموقع “الحرة”.

ورصد الجندي وجود “فجوة” بين مستوى الأندية المصرية من جانب والمنتخب الوطني من جانب أخر، مرجعا ذلك لـ”مشاركة اللاعبين الأفارقة المحترفين مع منتخباتهم الوطنية” خلال بطولة كأس الأمم أو التصفيات المونديالية.

ويشير المحلل الرياضي كذلك إلى أن حالة اللاعبين وتركيزهم “أفضل مع الأندية” بالمقارنة بالمنتخب.

واتفق الجندي مع رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، والناقد الرياضي عبد الحميد فراج نائب رئيس تحرير موقع دوت الخليج، اللذان شاركا معه في تحقيق “الحرة” بأن حضور الجمهور للقاءات المنتخب المصري سيشكل “دفعة معنوية كبيرة للاعبين”، مطالبين الجماهير المصرية بـ”حضور مباريات مصر المقبلة بشكل مكثف”.