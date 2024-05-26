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أحمد جودة - القاهرة - حرصت شركة تذكرتي، على تهنئة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بعد التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، للمرة الثانية عشر في تاريخ النادي، على حساب الترجي التونسي، بالمباراة النهائية.

شركة تذكرتي تهنىء النادي الأهلي بعد الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا

وكتبت تذكرتي عبر صفحتها الرسمية قائلة: “تتوجه شركة تذكرتي والعاملين بها بالتهنئة لنادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره العريقة بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، متمنين التوفيق للكرة المصرية ومزيد من التقدم”.

وتوج النادي الأهلي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشرة في تاريخه، على حساب الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل النادي الأهلي أمام الترجي في الذهاب برادس، ليحسم لقب دوري أبطال إفريقيا على أرضه في الإياب بهدف دون رد.

