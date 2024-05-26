نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الأحد 26- 5- 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنتهي منافسات مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2024، اليوم الأحد 26 مايو، حيث أنهى ريال مدريد المتوج بلقب الليجا مبارياته أمس بالتعادل مع فريق ريال بيتيس، بنتيجة سلبية، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ويقام اليوم الأحد 26 مايو بعض المباريات الهامة، حيث يلعب فريق برشلونة مع نظيره إشبيلية وستكون هذه هى المبارة الأخيرة لتشافي هيرنانديز كمدربا للبارسا.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم:

1. ريال مدريد، 95 نقطة

2. برشلونة، 82 نقطة

3. جيرونا، 81 نقطة

4. أتلتيكو مدريد، 76 نقطة

5. أتلتيك بيلباو، 68 نقطة

6. ريال سوسيداد، 60 نقطة

7. ريال بيتيس، 57 نقطة

8. فياريال، 53 نقطة

9. فالنسيا، 48 نقطة

10. أوساسونا، 45 نقطة

11. ألافيس، 45 نقطة

12. خيتافي، 43 نقطة

13. إشبيلية، 41 نقطة

14. سيلتا فيجو، 40 نقطة

15. لاس بالماس، 39 نقطة

16. رايو فاييكانو، 38 نقطة

17. مايوركا، 37 نقطة

18. قادش، 33 نقطة

19. غرناطة، 21 نقطة

20. ألميريا، 21 نقطة