نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أين ستقام مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضرب فريق الأهلي، موعدًا ناريًا مع غريمه التقليدي الزمالك في لقاء كأس السوبر الإفريقي 2024، وذلك بعدما توج "المارد الأحمر" بلقب كدوري أبطال إفريقيا.

الموعد المبدئي لمباراة السوبر الإفريقي

حصد فريق الاهلي، لقب دوري أبطال إفريقيا بعد تغلبه على الترجي التونسي في الدور النهائي بهدف دون رد.

تعادل الأهلي، خارج الديار مع الترجي دون أهداف في لقاء ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب رادس، ثم حسم اللقب بفوزه في الإياب بهدف وحيد، على استاد القاهرة الدولي.

ويواجه الأهلي، غريمه التقليدي الزمالك على لقب كأس السوبر الإفريقي، حيث يسعى كل فريقٍ لحسم الثنائية القارية.

وكان الزمالك قد حجز مقعده في لقاء السوبر بعد تتويجه بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي.

وحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، موعدًا مبدئيًا لمواجهة كأس السوبر حيث ستقام في الفترة ما بين 25 إلى 30 يونيو المقبل.

ومن المتوقع أن يقام لقاء كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، هذا العام، في المملكة العربية السعودية.

"كاف" كان قد أعلن في العام الماضي، أنه وقع مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، مذكرة تفاهم لمدة 5 سنوات؛ تهدف إلى لاستضافة المسابقات، لتعويز فرص النمو لكل من كرة القدم الأفريقية والسعودية.