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أحمد جودة - القاهرة - توج فريق سيلتك بلقب كأس اسكتلندا بفوزه على جلاسكو رينجرز بهدف دون رد اليوم السبت في المباراة النهائية.

سيلتك يفوز بكأس اسكتلندا على حساب رينجرز

ويدين سيلتك بالفضل في هذا التتويج لمهاجمه الايرلندي أدام إدا الذي خطف هدف الفوز القاتل في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتوج سيلتك باللقب للمرة الـ42، لينفرد بالرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب البطولة، ويليه في القائمة جلاسكو رينجرز الذي حصد اللقب 34 مرة.

وقال إيدا لبي بي سي اسكتلندا: "قلت إنني أتيت إلى هنا لمحاولة تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف (لكن) لم أكن أعتقد أنني سأسجل هدفا مثل هذا أمام كل هؤلاء المشجعين". "إنه شعور رائع."

وأكمل سيلتيك ثنائية محلية أخرى بعد فوزه بلقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي الأسبوع الماضي.