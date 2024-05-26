نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من يتصدر ترتيب هدافي الدوري الاسباني قبل لقاءات اليوم الأحد ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يسدل الستار على منافسات الدوري الإسباني، اليوم الأحد 26 مايو، حيث تستكمل مباريات الجولة 38 والأخيرة من عمر الليجا، والتي بدأت أمس السبت.

وتوج فريق ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم، حيث تعد هذه هى المرة 36 التي يتوج بها الملكي بلقب الليجا.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي الدوري الاسباني قبل مباريات ختام الليجا هذا الموسم، ويأتي كالتالي:-

1- أرتيم دوفبيك، جيرونا، 24 هدفًا.

2- ألكسندر سورلوث، فياريال، 23 هدفًا.

3- جود بيلينجهام، ريال مدريد، 19 هدفًا.

4- روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 18 هدفًا.

5- أنتي بوديمير، أوساسونا، 17 هدفًا.

6- أنطوان جريزمان، أتلتيكو مدريد، 16 هدفًا.

7- فينيسيوس جونيور، ريال مدريد، 15 هدفًا.

8- يوسف النصيري، إشبيلية، 15 هدفًا.

9- ألفارو موراتا، أتلتيكو مدريد، 15 هدفًا.

10- بورخا مايورال، خيتافي، 15 هدفًا.

