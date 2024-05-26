رقم خيالي.. الكشف عن مكافأة مارسيل كولر بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامى محمد الليثى، أن السويسرى مارسيل كولر مدرب الأهلي سوف يحصل على راتب شهرين مكافآة الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

رقم خيالي.. الكشف مكافأة مارسيل كولر بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا

ونجح فريق الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على حساب الترجي التونسي، بمجموع المباراتين بهدف دون رد.

وقال محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية: يتقاضى كولر وجهازه الأجنبي المعاون له 220 ألف دولار شهريًا أي ما يقرب من 11 مليون جنيه مصري وبذلك تصل مكافأة كولر لـ22 مليون جنيه مصري.

يذكر أن هذا هو اللقب الأفريقي الثاني على التوالي الذي يحققه مارسيل كولر مع القلعة الحمراء.

