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أحمد جودة - القاهرة - نجح نادي ريال مدريد الإسباني في احتلال صدارة الأندية الأكثر تتويجًا بالألقاب القارية في العالم عقب سلسلة متتالية من الإنجازات والألقاب التي حققها.

وجاء نادي ريال مدريد الأسباني في الصدارة وذلك بالتتويج بـ29 لقب وبفارق ثلاث ألقاب على النادي الأهلي المصري.

في مقدمتهم ريال مدريد.. الأندية الأكثر تتويجًا بالألقاب في العالم

وجاءت الأندية الأكثر تتويجًا بالألقاب على الترتيب التالي:

احتل النادي الأهلي المركز الثاني في ترتيب الأندية الأكثر تتويجًا بالألقاب بعد أن توج بلقب دوري أبطال إفريقيا مساء أمس بالنسخة الثانية عشر.

وفاز الأهلي بدوري أبطال إفريقيا بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على نظيره نادي الترجي الرياضي في القاهرة دون دون رد.

في حين احتل نادي بوكا جونيورز المركز الثالث بعد تتويجه بـ23 نقطة، بينما جاء نادي برشلونة في المركز الرابع بعد تتويجه بـ20 لقب وبالتساوي مع نادي إندبيندينتي.

