نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يكشف حقيقة خلافه مع كولر ورحيله هذا الصيف في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أبدى خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي، سعادته بالفوز علي الترجي التونسي والتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.
خالد عبدالفتاح: لا توجد خلافات مع كولر ومستمر الأهلي
قال خالد عبد الفتاح في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 المذاع عبر القناة الأولى: "حققت اليوم البطولة رقم 8 في مشواري مع الأهلي".
وتابع: "نسعي لتحقيق أي بطولة نتواجد بها وهذا هو قدر الأهلي الذي يبحث فقط عن تحقيق البطولات".
وأشار عبدالفتاح: "كنا نعلم نتيجة الذهاب كانت خادعة خاصة وأننا لم نسجل ولكن كان لدينا هدف واضح وهو التتويج بالبطولات".
وأضاف: "الإصابة أبعدتني عن الحسابات الفترة الأخيرة حيث تعرضت لإصابتين وابتعدت عن المباريات وطبيعي أن يشارك الأجهز".
وواصل: "لا توجد خلافات مع كولر كما يتردد وطبيعي أن يغضب أي لاعب لا يشارك في المباريات ولكن في النهاية نحترم رؤية الجهاز الفني".
وختم: "مستمر مع الأهلي ولا توجد أي خلافات كما يردد البعض ونسعي لزيادة حصيلة بطولاتنا مع النادي".