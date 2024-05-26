نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يكشف حقيقة خلافه مع كولر ورحيله هذا الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي، سعادته بالفوز علي الترجي التونسي والتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

خالد عبدالفتاح: لا توجد خلافات مع كولر ومستمر الأهلي

قال خالد عبد الفتاح في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 المذاع عبر القناة الأولى: "حققت اليوم البطولة رقم 8 في مشواري مع الأهلي".

وتابع: "نسعي لتحقيق أي بطولة نتواجد بها وهذا هو قدر الأهلي الذي يبحث فقط عن تحقيق البطولات".

وأشار عبدالفتاح: "كنا نعلم نتيجة الذهاب كانت خادعة خاصة وأننا لم نسجل ولكن كان لدينا هدف واضح وهو التتويج بالبطولات".

وأضاف: "الإصابة أبعدتني عن الحسابات الفترة الأخيرة حيث تعرضت لإصابتين وابتعدت عن المباريات وطبيعي أن يشارك الأجهز".

وواصل: "لا توجد خلافات مع كولر كما يتردد وطبيعي أن يغضب أي لاعب لا يشارك في المباريات ولكن في النهاية نحترم رؤية الجهاز الفني".

وختم: "مستمر مع الأهلي ولا توجد أي خلافات كما يردد البعض ونسعي لزيادة حصيلة بطولاتنا مع النادي".