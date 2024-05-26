نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة البنك الأهلي ضد الإسماعيلي في دوري نايل والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، مع نظيره البنك الأهلي اليوم الأحد الموافق 26 مايو الحالي في لقاء منتظر بينهما باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 25 من دوري نايل المصري.

موعد مباراة البنك الأهلي والإسماعيلي

وتنطلق صافرة بداية مباراة البنك الأهلي والإسماعيلي عصر اليوم في تمام الساعة 4:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 5:00 بتوقيت أبوظبي.

ترتيب البنك الأهلي والإسماعيلي

ويحتل الدراويش المركز 12 بجدول الترتيب برصيد 26 نقطة بعد تحقيق 6 فوز و8 تعادلات وخسر 10 بينما يأتي البنك الأهلي في المركز 14 برصيد 22 نقطة حيث فاز خلال 6 وتعادل بأربعة وهزم بأربعة عشر.

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي والبنك

تردد ontime sports

تردد القناة: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات