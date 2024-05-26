نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة روما ضد إمبولي في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل نادي روما ضيفًا على نظيره نادي إمبولي، مساء اليوم الأحد، على أرضية ملعب "كارلو كاستيلاني"، في إطار منافسات الجولة 38 الختامية من الدوري الإيطالي 2023-2024.

موعد مباراة إمبولي وروما في الدوري الإيطالي

على أن تنطلق مباراة الفريقين اليوم الأحد في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، والمملكة العربية السعودية، بينما بتوقيت المغرب وتونس في تمام الساعة 7:45 مساءً، بينما بتوقيت أبو ظبي في تمام الساعة 10:45 مساءً.



القنوات الناقلة لمباراة إمبولي ضد روما في الكالتشيو

يتم نقل لقاء اليوم عبر مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية، كما يتم نقل مباريات الدوري الإيطالي عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وهي أيضًا من القنوات الناقلة لبطولة الدوري الإيطالي.