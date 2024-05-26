نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع شرس على جوهرة ليفربول.. باريس وبرشلونة يطاردان الصفقة "الأهم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أن لويس دياز، لاعب ليفربول، رحب بالانتقال لصفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.\

صراع شرس على جوهرة ليفربول.. باريس وبرشلونة يطاردان الصفقة "الأهم"

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية، إن دياز يحظى باهتمام كل من برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، خاصة مع تغيير إدارة ليفربول وتولي مايكل إدواردز منصب المدير التنفيذي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ديكو المدير الرياضي لبرشلونة معجب بالكولومبي لويس دياز ويمكن لبرشلونة بيع رافينيا لتمويل التعاقد مع جناح ليفربول.

وبات يرتبط انتقال لويس دياز إلى برشلونة، حسب الخطة المالية التى ستعتمدها رابطة الدوري الإسباني للنادي.

وكان ليفربول قد تعاقد مع لويس دياز في يناير من عام 2022، قادما من بورتو البرتغالي في صفقة بلغت قيمتها 50 مليون يورو، بعقد يمتد حتى صيف عام 2027.