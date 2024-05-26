نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس برشلونة يغري فليك بوعد مثير لخلافة تشافي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، عرضًا مميزًا إلى الألماني هانز فليك، الذي يقترب من تولي قيادة الفريق الفنية خلفًا لتشافي هيرنانديز مدرب البارسا.

وأعلن برشلونة عن انتهاء فترة تشافي هيرنانديز معه وأنه سيغادر الفريق بشكل رسمي مباشرة عقب انتهاء الموسم والاكتفاء به قدمه للفريق كمدرب.

ويأتي ذلك بعدما خرج تشافي وعلق بأن الفريق يعاني من أزمات مالية وأنه بحاجة إلى الكثير من أجل منافسة الغريم التقليدي نادي ريال مدريد على الصفقات.

وأزعجت هذه التصريحات لابورتا الذي كان قد أكد على استمرار تشافي مع الفريق في الفترة القادمة، ليأتي بعدها بوقت قصير بيان رسمي يؤكد فيه أن تشافي لن يواصل مسيرته داخل جدران البارسا في الموسم القادم.

بديل تشافي في برشلونة

وفي سياق ذلك فقد ارتبط اسم هانز فليك، مدرب بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا السابق بالمجيء محل تشافي من أجل قيادة الفريق في الفترة القادمة.

وتشير التقارير إلى أن برشلونة وعد فليك بأنه سيجعل له حرية تصرف الأموال التي يحصل عليها النادي من بيع لاعبي الفريق، ما جعل فليك يقبل خاصة وأنه مقتنع بفكرة بيع لاعب مهم في حال أردا توقيعًا كبيرًا.