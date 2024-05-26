نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت متابعة مباراة إنتر ميلان ضد هيلاس فيرونا والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل فريق إنتر ميلان ضيفًا ثقيلًا على فريق هيلاس فيرونا، مساء اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة 38 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي، في ختام ج

ولات بطولة الكالتشيو.

موعد مباراة هيلاس فيرونا ضد إنتر ميلان

تقام مباراة هيلاس فيرونا ضد إنتر ميلان اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر، والمملكة العربية السعودية، بينما بتوقيت تونس والمغرب في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً.

ويذكر أن فريق إنتر ميلان يتربع على عرش صدارة ترتيب جدول الدوري الإيطالي برصيد 93 نقطة، وحصد لقب الدوري رسميا، جمعهم الفريق من خوض 37 مباراة، حقق الفوز في 29 مباراة، وتعادل الفريقين في 6 مباريات، وخسر في مباراتين فقط بينما يتواجد فريق هيلاس فيرونا في المركز 13 برصيد 37 نقطة.

