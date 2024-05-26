نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى تقام مباراة لاتسيو ضد ساسولو في الكالتشيو اليوم الأحد ؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق لاتسيو مع نظيره ساسولو، مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي موسم 2023 /2024 على ملعب الأوليمبيكو.

موعد مواجهة لاتسيو ضد ساسولو في الدوري الإيطالي

تقام المباراة بتوقيت دول المغرب وتونس والجزائر، في تمام الساعة السابعة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً، بينما بتوقيت السعودية (مكة المكرمة) ودول الخليج العربي في تمام الساعة التاسعة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً، وبتوقيت فلسطين ومصر تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً، أما في دول الإمارات وسلطنة عمان في تمام الساعة العاشرة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً.



يحتل لاتسيو المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 60 نقطة، بعد أن خاض 37 مباراة، فاز في 18 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، وخسر في 13 مباراة.

بينما يتواجد ساسولو في المركز التاسع عشر برصيد 29 نقطة، بعد أن لعب 37 مباراة، فاز في 7 مباريات، وتعادل في 8 مباريات، وخسر في 22 مباراة.

