نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد المباراة الأهلي المقبلة بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة قوية عقب التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا في موسمه الحالي 2023-2024، للمرة الثانية عشر في تاريخه.

حيث توج فريق الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب فوزه على نظيره الترجي الرياضي التونسي، بهدف نظيف.

موعد مباراة الأهلي القادمة عقب التتويج بدوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن يخوض فريق الأهلي مواجهة قوية أمام نظيره الألمونيوم، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، وذلك في الدور الأول من بطولة كأس مصر.

ولكنه من المتوقع أن يتم تأجيل مباراة الأهلي ضد الألومنيوم، وفقًا لطلب مسئولي المارد الأحمر.

وإذا تم تأجيل مباراة الأهلي ضد الألمونيوم في كأس مصر، فإن المارد الأحمر سيكون على استعداد لمواجهة فاركو، يوم 14 يونيو المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبو ظبي، والمؤجلة من الدور الأول.

