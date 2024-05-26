نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الرياضة يكشف موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر المنتخب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، موعد انضمام نجم فريق ليفربول محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر خلال الأيام المقبلة.

تصريحات وزير الشباب والرياضة

وقال وزير الرياضة خلال تصريحات إذاعية: حاليا لا بد من دعم منتخب مصر من جميع الأندية والإعلامين حيث هناك معسكر للفراعنة استعدادًا لخوض تصفيات كأس العالم 2026 وحسم التأهل إلى النهائيات يوم 6 / 6 المقبل وأطالب الجمهور بدعم الفراعنة من المدرجات.

وأوضح وزير الشباب والرياضة: معسكر منتخب مصر سوف يبداء يوم 28 / 5 ومحمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى وقائد الفراعنة سوف ينتظم فى المعسكر يوم 1 / 6 مع جميع اللاعبين المحترفين.

وتابع: هناك إجتماعات مستمرة مع جميع المسئولين عن الكرة المصرية بالإتحاد المصرى لكرة القدم والجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن لبحث ما يحتاجه اللاعبين قبل إنطلاق المعسكر.

