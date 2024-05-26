الرياضة

وزير الرياضة يكشف موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر المنتخب

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أحمد جودة - القاهرة -  


كشف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، موعد انضمام نجم فريق ليفربول محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر خلال الأيام المقبلة.

تصريحات وزير الشباب والرياضة

وقال وزير الرياضة خلال تصريحات إذاعية: حاليا لا بد من دعم منتخب مصر  من جميع الأندية والإعلامين حيث هناك معسكر للفراعنة استعدادًا لخوض تصفيات كأس العالم 2026 وحسم التأهل إلى النهائيات يوم 6 / 6 المقبل وأطالب الجمهور بدعم الفراعنة من المدرجات.

وأوضح وزير الشباب والرياضة: معسكر منتخب مصر سوف يبداء يوم 28 / 5 ومحمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى وقائد الفراعنة سوف ينتظم فى المعسكر يوم 1 / 6  مع جميع اللاعبين المحترفين.

وتابع: هناك إجتماعات مستمرة مع جميع المسئولين عن الكرة المصرية بالإتحاد المصرى لكرة القدم والجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن لبحث ما يحتاجه اللاعبين قبل إنطلاق المعسكر.
 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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