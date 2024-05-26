نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الإسماعيلي ضد البنك الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبو الكرة الإفريقية وبالتحديد عشاق المصرية بكل مكان عن تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره البنك الأهلي اليوم الأحد الموافق 26 مايو الحالي في لقاء منتظر بينهما باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 25 من دوري نايل المصري.

موعد مباراة البنك الأهلي والإسماعيلي

وتنطلق صافرة بداية مباراة البنك الأهلي والإسماعيلي عصر اليوم في تمام الساعة 4:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 5:00 بتوقيت أبوظبي.

ترتيب البنك الأهلي والإسماعيلي

ويحتل الدراويش المركز 12 بجدول الترتيب برصيد 26 نقطة بعد تحقيق 6 فوز و8 تعادلات وخسر 10 بينما يأتي البنك الأهلي في المركز 14 برصيد 22 نقطة حيث فاز خلال 6 وتعادل بأربعة وهزم بأربعة عشر.

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي والبنك

تردد ontime sports

تردد القناة: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

تشكيل الإسماعيلي أمام البنك

حراسة المرمى: أحمد عبدالمنعم

خط الدفاع: النقاز، دسوقي، عمار، عبدالكريم.

خط الوسط: عبدالرحمن، هشام، عماد.

خط الهجوم: تراوري، نارد، النبريص.