الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. كيكر: كومباني يقترب من تدريب بايرن وريليفو توضح أزمة أراوخو في برشلونة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. كيكر: كومباني يقترب من تدريب بايرن وريليفو توضح أزمة أراوخو في برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاحد الموافق 24-05-2024

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت أبرز عناوين الصحف وفق ما يلي:-

كيكر: 12 مليون يورو من أجل كومباني

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قالت كيكر الألمانية أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ قد توصلت لاتفاق مع البلجيكي فينسينت كومباني لخلافة توماس توخيل خلال الموسم المقبل

ومن المُنتظر أن تنفق الادارة البافارية نحو 10.2 مليون جنيه إسترليني أي نحو 12 مليون يورو للتعاقد مع كومباني لمدة 3 مواسم.

بيلد: وداع عاطفي لكروس

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وقف لاعبو الفريق الأول لكرة القدم باندي ريال مدريد في صف واحد وذلك من أجللتوديع الألماني توني كروس، قبل انطلاق مباراة الفريق أمام ريال بيتيس، أمس السبت في الجولة الأخيرة من الليجا.

وكان وداع كروس من جانب لاعبي ريال مدريد عاطفيًا بشكل كبير وذلك بعد أن أعلن تعليق حذائه عقب خوضه يورو 2024 مع منتخب بلاده ولم يبقى امامه سوى نهائي دوري الأبطال أمام دورتموند.

ريليفو: أزمة أراوخو في برشلونة 

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عانى رونالد أراوخو مدافع برشلونة، من الانتقادات الشرسة خلال الموسم المنقضي، خاصة بعد طرده أمام باريس سان جيرمان.

ورغم عدم وجود شكوك لدي أراوخو بشأن المشروع الرياضي للنادي، لكنه قد يقرر الخروج من صفوف الفريق الكتالوني، بسبب الضغوط النفسية والعقلية التي تعرض لها.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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