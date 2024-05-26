نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهلال يخطف صفقة تشيلسي بـ100 مليون يورو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل نادي الهلال السعودي، محاولاته خلال الفترة الأخيرة للتعاقد مع نجوم جديدة من أجل تعزيز صفوف فريقه في الموسم الجديد وذلك لزيادة قوته والمنافسة بقوة على الألقاب.

الهلال يصفع تشيلسي ويقترب من رافائيل لياو

أكدت التقارير الصحفية أن نادي الهلال يضع عينه على صفقة نادي تشيلسي الإنجليزي التي كان يخطط للتعاقد معها في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وارتبط نادي تشيلسي بالتعاقد مع رافائيل لياو، مهاجم نادي إيه سي ميلان الإيطالي للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات القادم من أجل تعزيز صفوف.

وفي ذات الوقت ارتبط الهلال بالتعاقد مع صفقة نادي تشيلسي ووضع 100 مليون يورو من أجل الحصول على خدماته في الصيف.

وبذلك لن يكون لياو أحد الخيارات المتاحة لنادي تشيلسي بعد دخول الهلال في دائرة اهتمامه للتعاقد معه في الصيف وأن البلوز لن يكون قادر على دفع ما سيقدمه الزعيم للنادي الإيطالي.