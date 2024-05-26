نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريسبو: أشعر بالسعادة والفخر بعد تتويج العين بدوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الأرجنتيني هيرنان كريسبو مدرب نادي العين، أن فريقه استحق الفوز بلقب دوري أبطال آسيا عبر فوزه الساحق في مباراة إياب الدور النهائي على ضيفه يوكوهاما مارينوس الياباني 5-1 مساء السبت على ستاد هزاع بن زايد.

أشعر بالسعادة والفخر بعد تتويج العين بدوري أبطال آسيا

وقال كريسبو بعد المباراة "نحن نشعر بفخر كبير لتحقيق هذا اللقب، حيث أننا لم نكن فقط نمثل النادي أو مدينة العين، بل كل الإمارات، ومن الصعب أن أصف شعوري حاليا، لكننا نستحق الفوز بلقب البطولة، رغم أننا لم نكن مرشحين للفوز في دور الثمانية أو في قبل النهائي".

وأضاف "الفارق بين مباراتي الذهاب والإياب هو أننا قمنا بتغيير استراتيجيتنا قليلًا، خاصة وأن اللعب على أرضك مختلف عن اللعب خارج الأرض، واليوم كذلك لعبنا بقلوبنا، وقمنا بعمل بعض التغييرات في طريقة اللعب خاصة في خط الدفاع وفي طريقة بناء الهجمات.

وتابع "قلت للاعبين قبل الشوط الثاني أنهم يجب أن يؤمنوا بأنفسهم، وأن يقوموا بعمل التمريرات ويواصلوا ما يقومون به في التدريبات، وبالتالي فقد وفقنا بشكل واضح في إدارة المباراة".

وأتم "بعدما شاهدنا المباراة السابقة أدركنا أن هناك بعض الاستعجال في التمرير أو التقدم، وقد تفهم اللاعبون هذا الأمر وقاموا بعمل المطلوب وحققوا الفوز في المباراة النهائية الأهم، لا يمكن وصف شعوري بعد الفوز باللقب الثمين، حيث أشعر بالسعادة والفخر".