نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 أجيال في صورة تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا.. 2 بيبو وواحد شناوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زاد النادي الأهلي من رصيد ألقابه من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما نجح في حصد اللقب رقم 12 في تاريخه على حساب الترجي التونسي.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز أمام نظيره الترجي التونسي، بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم أمس السبت على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي، في إياب دور نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد انتهاء موقعة الذهاب بالتعادل السلبي.

وفي مشهد التفت إليه الجميع أثناء تتويج الأهلي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا، ظهر 3 أجيال متعاقبة في القلعة الحمراء، محمود الخطيب رئيس النادي حاليًا، وخالد بيبو مدير الكرة، ومحمد الشناوي حارس المرمى، وهم يرفعون الكأس.

أجيال بتسلم أجيال

محمود الخطيب الذي انتقل إلى صفوف النادي الأهلي لاعبًا في عام 1971 وقضى 16 عامًا داخل أسواره، واعتزل بشكل رسمي عام 1987 بسبب الإصابات.

حقق الخطيب مع الأهلي 10 ألقاب في الدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلى 5 كأس مصر، و3 بطولة الأندية الإفريقية أبطال الكؤوس، ودوري أبطال إفريقيا مرتين.

أما بيبو، فقد انضم إلى المارد الأحمر في موسم 2000-2001، ومكث في صفوفه 5 سنوات فقط، استطاع خلالها أن يتوج مع الفريق ببطولة الدوري المصري مرتين، وكأس مصر 3 مرات، بالإضافة إلى دوري أبطال إفريقيا مرتين، فضلًا عن لقب في السوبر الإفريقي، والسوبر المصري مرة واحدة أيضًا.

بينما يعد محمد الشناوي من أبناء النادي الأهلي، الذي نشأ فيه، إلا أنه خرج وخاض عدة تجارب ثم عاد إلى القلعة الحمراء مرة أخرى في عام 2016 حتى وقتنا الحالي.

وتوج الحارس المخضرم مع الأهلي بـ22 لقب حتى الآن، بواقع 4 في دوري أبطال إفريقيا، و2 كأس السوبر الإفريقي، و5 كأس السوبر المصري، ومثلهم في كأس مصر، بالإضافة إلى 6 ألقاب في الدوري المصري الممتاز.