نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد في دوري نايل والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب متابعي كرة القدم المصرية مواجهات هامة اليوم، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويستعرض دوت الخليج الرياضي، مواعيد مباريات اليوم الأحد 26-5-2024 ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز 2023/2024.

مواعيد مباريات اليوم في دوري نايل

وتستكمل اليوم منافسات الجولة الخامسة والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث يواجه الإسماعيلي نظيره البنك الاهلي في مباراة لا تقبل القسمة، فيما يسعى فريق المصري البورسعيدي للحفاظ على مركزه بجدول ترتيب الدوري أمام مودرن فيوتشر، فيما يواجه بلدية المحلة نظيره طلائع الجيش طامحا في الهروب من دوامة الهبوط.

ويحل فريق الإسماعيلي ضيفًا على نظيره البنك الأهلي، على ملعب استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من دوري نايل، في مواجهة نارية.

وتنطلق صافرة مباراة البنك الأهلي والإسماعيلي في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، عصر اليوم الأحد الموافق 25 مايو، ويسعى كلا من الفريقين للفوز بنقاط المباراة الثلاث والابتعاد عن المراكز المتأخرة، حيث يحتل فريق الإسماعيلي المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 26 نقطة، فيما يحتل فريق البنك الأهلي المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة.

وفي نفس السياق يستضيف فريق طلائع الجيش نظيره بلدية المحلة، على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري، في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة.

ويسعى فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيوني، لحجز مركز متقدم في جدول ترتيب الدوري، حيث يحتل الفريق المركز العاشر برصيد 30 نقطة، فيما يطمح فريق بلدية المحلة صاحب المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة للفوز والابتعاد عن مراكز الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

ويشهد اليوم الأحد مواجهة قوية، حيث يستضيف فريق مودرن فيوتشر نظيره المصري البورسعيدي، في تمام الساعة السابعة. مساءا على ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويسعى فريق المصري البورسعيدي للفوز والحفاظ على تقدمه بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 38 نقطة، فيما يسعى فريق مودرن فيوتشر لمواصلة الزحف نحو المقدمة، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز

تنقل قنوات أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري الممتاز، ويسبقها ستوديو تحليلي بحضور كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتعد مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.

