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أحمد جودة - القاهرة -

وجه الإعلامي محمد شبانة رسالة إلى الفرنسي أنتوني موديست مهاجم النادي الأهلي بعد الفوز ببطولة إفريقيا.

شبانة يطلب كتابة خطاب رحيل موديست من الاهلى



وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن موديست حقق مع النادي الأهلي مالم يحقق طوال تاريخه مع الكرة وكان آخرها تتويج ببطولة قارية مع النادي.

وطالب شبانة المهاجم الفرنسي الاكتفاء بهذه الفترة مع الأهلي والرحيل عن النادي فور إنتهاء الموسم وعدم التفكير في اللعب موسم آخر كما طلب من ادارة الاهلى ان يكتب هو خطاب رحيل اللاعب الفرنسى.

واتم شبانة مداعبا اللاعب بمطالبته باعتزال كرة القدم والاتجاه إلى الأعمال الإدارية في بلاده فرنسا.