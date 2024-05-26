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أحمد جودة - القاهرة - أشاد الإعلامي محمد شبانة ببرقية التهنئة التي أرسلها نادي الزمالك للنادي الأهلي فور فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا.

شبانة: بطولات إفريقيا أظهرت الروح الجديدة للقطبين

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن التهنئة المتبادلة بين القطبين بعد الفوز بالكونفدرالية ودوري الأبطال تعكس الروح الرياضية الجديدة التي عادت بين أكبر ناديين في مصر مع التأكيد أن هذه الروح لا علاقة لها بالتنافس الرياضي بينهم داخل الملعب حيث يسعى كل فريق للفوز على الآخر وتحقيق البطولات.

وأتم شبانة بأن الروح الجديدة إنعكست على الجماهير التي رسمت لوحة فنية جميلة في المدرجات خلال مباراتي النهائي.

