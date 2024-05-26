نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على نتائج بطولة الجوجيتسو بفرنسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألق بطلا الإمارات خالد الشحي وشما الكلباني، ليحققا انتصارين بارزين في ليلة تاريخية في العاصمة الفرنسية باريس للنسخة الرابعة من أبوظبي اكستريم، التي أقيمت أمس السبت 18 مايو، وحصدت نجاحًا تنظيميًا برهن على كفاءة الكوادر الإماراتية في إقامة أكبر وأهم الأحداث الرياضية على الصعيد الدولي، وتحديدًا الفنون القتالية عبر هذه البطولة الفريدة من نوعها التي تجمع بين رياضتي الجوجيتسو والجرابلنج داخل القفص.

واجه خالد الشحي خصمًا قويًا في النزال الرئيسي المشترك، حيث استمر النزال لخمس جولات مليئة بالتحديات، بدأ خالد الشحي بتفوق واضح منذ البداية، حيث نجح في إسقاط منافسه البرازيلي ليناردو ماريو ومحاولة إخضاعه، قبل أن يستخدم تقنياته الفريدة للسيطرة على النزال ورغم محاولات الخصم للتصدي والضغط، استمرت مهارات خالد في الظهور، حيث تمكن من المحافظة على الهجوم وإظهار تنوع واستراتيجية في الهجمات وتقنيات الدفاع. ومن خلال الأداء المتميز للبطل خالد الشحي تم منحه الفوز بقرار الحكام النهائي.

كما حققت شما الكلباني أول انتصار لبطلة إماراتية في هذه البطولة، بعد تغلبها على الفرنسية لينا جروسيه في النزال التمهيدي من البطولة.

وفي هذا الخصوص قال عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي للجوجيتسو ورئيس شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية: "بفضل دعم القيادة الرشيدة، وجهود فرق العمل والخطة الاستراتيجية لدعم وتطوير لاعبي الجوجيتسو والجرابلنج وفق مسار رياضي بطموح كبير دون سقف، جاء هذا النجاح في الحدث سواءً من الناحية التنظيمية التي أثبتت فيها الكوادر الوطنية قدراتها على الصعيد الدولي، وتفوق أبناء الإمارات في النزالين الذين خاضوهما، وهما شما الكلباني وخالد الشحي، إذ ساهم صقل مهاراتهم وفق خطة مدروسة في جعلهما جاهزين لخوض هذا النوع من النزالات بمشاركة نخبة المقاتلين الدوليين، ورفع راية الإمارات في المحافل العالمية الكبرى".

وأضاف: " لم يكن الأمر وليد اللحظة والعمل لأيام معدودة، وإنما سنوات من العمل المتواصل، وتحديدًا الدعم الأبوي الذي يحظى به جميع منتسبي رياضة الجوجيتسو في الإمارات، مما جعلنا نحصد ثمار ذلك برؤية أبطال من الإمارات يعتلون منصة التتويج العالمية".

من جانبه، قال محمد الحوسني، عضو اللجنة المنظِّمة ومنظم النزالات الرسمي لبطولة "أبوظبي إكستريم": يسرُّنا هذا النجاح الذي حققته البطولة في فرنسا، وحرصنا على أن تكون بأبهى حلة، وتتضمَّن مجموعة مميَّزة من الرياضيين في "نزالات بالبدلة" و"من دون البدلة" ونعتزم استكمال هذه الجهود، وتحقيق مزيد من النجاحات في النسخة المقبلة، المقرر تنظيمها في أغسطس المقبل في العاصمة أبوظبي.

وحصدت البطولة اهتمامًا كبيرًا من الصحافة المحلية والعالمية، ولاقت تفاعلًا غير مسبوق على منصات التواصل الاجتماعي، وأكَّد الحضور الجماهيري اللافت الذي شهدته البطولة مدى نجاح البطولة ومنافساتها، لاسِيَّما في ظل الأسماء الكبيرة للاعبين المشاركين من أوروبا وفرنسا بالأخص، والقواعد الفريدة، والتنظيم غير المسبوق في عالم الرياضات القتالية، حيث أثمر هذا النجاح عن تحقيق أهداف اللجنة المنظمة الرامية إلى الترويج للبطولة على مستوى العالم، وتمكين مشاركة رياضيين من جنسيات متعددة، وقد شهدت بالمجمل إقامة 14 نزالًا قويًا بمشاركة نخبة تضمُّ 28 رياضيًا ورياضيةً من مختلف أنحاء العالم؛ حيث أُقيمت 7 نزالات جوجيتسو، و7 نزالات جرابلينج، ضمن 5 نزالات تمهيدية، و5 نزالات في البطاقة الرئيسية، و4 نزالات رئيسية.

وجمعت الفعالية الرئيسية للنزالات للجرابلبينج الفرنسي بينوا سانت دينيس والإنجليزي مارك دياكيسيه، وتمكَّن بينوا من انتزاع الفوز بعد نزال حماسي وبراعة لافتة أظهرها طوال النزال، وكما شهد نزال الجوجيتسو فوز النرويجي إسبين ماتيسين على الفرنسي ليون لارمان، وفي نزال الحدث الرئيسي المشترك تمكنت الويلزية ففيون ديفس من التغلب على الأمريكية مورغان بلاك.

وأسفرت بقية المباريات في البطاقة الرئيسية عن فوز الفلسطيني عبدالكريم السلوادي على الفرنسي أمين أيوب في نزال "والتر" وفوز البرازيلي كاسيو سيلفا على الفنلندي ماركو آوكارنين في نزال وزن الذبابة وفوز البرازيلية نتالي دي جيسوس على اللاعبة اليزابيث ميتروفيتش في نزال وزن "والتر" وفوز الإنجليزية نيا بلاكمان على البولندية ماجدلينا لوسكا في نزال وزن الخفيف وفوز الاسكتلندي ستيفن راي على الجامبي ابراهيما ماني في نزال الوزن المتوسط.

وفي النزالات التمهيدية، فاز الدانماركي كاسبر لارسن على البلغاري الكسندر الكسندروف في نزال الوزن الثقيل، وفاز الفرنسي كاليم مستوري على الإيطالي لوكا اناكوريتا في نزال الوزن المتوسط وفاز جيوفاني مارتينيز على الفرنسي نيكولاس رينيه في وزن "الوزن الغير المقيد" وفي الوزن الخفيف تمكن الفرنسي يونس بنوالي من التغلب على البلجيكي فلوريان بيالي.