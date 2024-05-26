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أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد جعفر، نجم الزمالك السابق، أن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأبيض عليه دور كبير في تصحيح المسار بمنافسات بطولة الدوري الممتاز.

جعفر: جوميز عليه دور في تصحيح مسار الزمالك بالدوري المصري.. ويجب أن نعذر اللاعبين



وقال جعفر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "لاعبو الزمالك تأثروا بالفوز بالكونفدرالية خلال مباراة فيوتشر".



وتابع: "أيضا العامل البدني كان له دور كبير في الظهور بهذا الشكل ويجب أن نعذرهم".



واختتم: "الجهاز الفني عليه دور كبير في تحفيز اللاعبين بداية من مباراة الاتحاد السكندري من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط وتحسين وضعية الفريق في جدول ترتيب الدوري".