الرياضة

جعفر: جوميز عليه دور في تصحيح مسار الزمالك بالدوري المصري.. ويجب أن نعذر اللاعبين

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جعفر: جوميز عليه دور في تصحيح مسار الزمالك بالدوري المصري.. ويجب أن نعذر اللاعبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

 

أكد أحمد جعفر، نجم الزمالك السابق، أن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأبيض عليه دور كبير في تصحيح المسار بمنافسات بطولة الدوري الممتاز.

جعفر: جوميز عليه دور في تصحيح مسار الزمالك بالدوري المصري.. ويجب أن نعذر اللاعبين


وقال جعفر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "لاعبو الزمالك تأثروا بالفوز بالكونفدرالية خلال مباراة فيوتشر".


وتابع: "أيضا العامل البدني كان له دور كبير في الظهور بهذا الشكل ويجب أن نعذرهم".


واختتم: "الجهاز الفني عليه دور كبير في تحفيز اللاعبين بداية من مباراة الاتحاد السكندري من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط وتحسين وضعية الفريق في جدول ترتيب الدوري".

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا