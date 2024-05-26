موسم لا ينسى.. باير ليفركوزن يحتفل بين جماهيره بالثنائية المحلية

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أحمد جودة - القاهرة - يحتفل نادي باير ليفركوزن من الاحتفال بالتتويج للمرة الأولى في تاريخه بثنائية الدوري والكأس بين جماهيره اليوم الأحد.

باير ليفركوزن يحتفل بين جماهيره بالثنائية المحلية

وأنهى ليفركوزن مسيرته الخالية من الألقاب على مدار 30 عاما عبر التتويج بلقبه الأول في ‏دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (البوندسليجا) يوم 14 أبريل الماضي، قبل أن يحصد الثنائية المحلية بفوزه بلقب ‏كأس ألمانيا أمس السبت بعد تغلبه على كايزرسلاوترن 1 /صفر في المباراة النهائية.‏

وتقدم ليفركوزن بهدف عن طريق السويسري جرانيت تشاكا في الدقيقة 16 قبل طرد اوديلون كوسونو في الدقيقة 44.‏

وحسم ليفركوزن لقب البوندسليجا قبل أكثر من شهر لكن الاحتفالات تأجلت نظرا لارتباطات الفريق في الدوري الأوروبي وكاس ألمانيا.

وجاء التتويج بلقب كأس ألمانيا على استاد برلين الأولمبي بعد الخسارة المؤلمة أمام اتالانتا الإيطالي صفر / 3 في نهائي الدوري ‏الأوروبي، مما حرم الفريق من تحقيق ثلاثية تاريخية، كما أنهى اتالانتا المسيرة الخالية من الهزائم لليفركوزن على مستوى كافة ‏المسابقات.‏