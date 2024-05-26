نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. جوميز يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن القائمة التي ستخوض مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها في السابعة مساء غدًا الاثنين باستاد برج العرب في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

قائمة الزمالك استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي: