إنريكي يفجر مفاجأة حول خليفة مبابي في باريس

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، صعوبة إيجاد بديل للاعب كيليان مبابي الذي سيغادر أسوار النادي الباريسي مع نهاية عقده في 30 يونيو.

كان مبابي قد أعلن انتهاء مسيرته بقميص باريس سان جيرمان، ليغادر ملعب "حديقة الأمراء" في نهاية الموسم الجاري.

إنريكي يؤكد صعوبة تعويض مبابي

قال لويس إنريكي في حديثه عن كيفية استبدال مبابي في باريس سان جيرمان: "لا يوجد لاعب مشابه لكيليان، لذلك سنوقع مع لاعب مختلف".

وتابع إنريكي: "سنوقع مع أربعة أو خمسة أو ستة لاعبين... وسنبذل قصارى جهدنا بالتأكيد".

وواصل: "سنحل المشكلة بالفريق ككل مع لاعبين يريدون القدوم لباريس وكتابة تاريخ، أنه نادي فريد".

وختم: "أنها فرصة عظيمة لي بأنني قمت بتدريب كيليان مبابي، لقد كان موسمًا صعبًا له خاصةً بعد كل هذه المواسم التي قضاها هنا".

وجاء حديث لويس إنريكي عقب الفوز على أولمبيك ليون 2-1، والتتويج بلقب كأس فرنسا.