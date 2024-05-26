حسام حسن: تدريبي لمنتخب مصر كان بمثابة حلم كبير.. واتمنى التأهل لكأس العالم مع الجيل الحالي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على أن الفراعنة قادرين على التأهل لكأس العالم، والعودة التتويج ببطولة أمم إفريقيا.

حسام حسن: تدريبي لمنتخب مصر كان بمثابة حلم كبير

وقال حسام حسن في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا": "منتخب مصر من المنتخبات الكبيرة التي لها مكانة في القارة الأفريقية، حيث أنه ذو الألقاب السبعة لبطولة كأس أمم إفريقيا، كما أنه يضم لاعبين كبار، وبالتعاون كجهاز فني ولاعبين نستطيع تحقيق طموحات الجماهير المصرية، والتأهل لكأس العالم والعودة للتتويج ببطولة أمم إفريقيا".

وتابع: " ما أطمح له هو بناء فريق قوي، يضم أكثر من لاعب مميز من مختلف الأعمار، وإعادة الروح والحماس للفريق وتحقيق الألقاب، وإسعاد الجماهير المصرية".

وأكد موجهًا رسالة إلى لاعبي المنتخب الوطني: "من يجتهد سيجني ثمار اجتهاده، وهذه رسالتي للاعبين من مختلف الأعمار، وفي الحقيقة أشعر بالسعادة بجميع الألقاب التي حققتها خلال مسيرتي، رفقة زملائي والمدربين السابقين سواء في الأهلي أو الزمالك أو المنتخب، وسعيد أيضًا بحب الجماهير وتقديرهم لي في كل مكان أتواجد به".

وتطرق بحديثه إلى ما يطمح به مع المنتخب:" أرغب في تحقيق الألقاب مع منتخب مصر، والعودة به إلى منصات التتويج، وبناء جيل يضم لاعبين كثيرين".

وأكمل: "تدريبي لمنتخب مصر كان بمثابة حلم، مثلما يحلم كل لاعب بارتداء قميص المنتخب، وبالتالي تدريب المنتخب أمر رائع لأي مدير فني، وشرف كبير لي، وأتمنى رد جزء صغير لبلدي ولهذا الشعب".

وأردف: "بكل تأكيد عدم تأهل منتخب مصر لكأس العالم 2022 كان أمر محزن للجميع، فهي البطولة الأهم والأقوى في العالم، وتحظى بإهتمام إعلامي وجماهيري واسع، خاصًة أن مصر تغيب لفترات طويلة عن تلك البطولة؛ حيث كانت آخر مشاركتين في عامي 1990 ثم 2018، والفارق الزمني بينهما كبير، وصل إلى 34 عامًا، طموحنا التأهل لكأس العالم".

واختتم: "أتمنى أن نحقق التأهل لكأس العالم مع الجيل الحالي الذي يضم أسماء كبيرة، وتطمح هي الأخرى في إسعاد شعبها بهذا التأهل، خصوصًا وأن بينهم من تواجد في بطولة 2018، ويعلم جيدًا مدى أهمية وقيمة المونديال".

