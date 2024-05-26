نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سنة أولى دوري أبطال.. 7 لاعبين في الأهلي رفعوا الكأس القارية للمرة الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصد الأهلي باللقب الأفريقي الثاني عشر في تاريخه وذلك بعد فوز ثمين على حساب الترجي بهدف نظيف سجله سجله روجر أهولو بالخطأ في مرماه.

ومع نهاية البطولة احتفل 7 لاعبين باللقب الأفريقي الأول مع الاهلي والذي جاء على رأسهم إمام عاشور

وجاء ضمن قائمة اللاعبين كريم نيدفيد، مصطفى مخلوف، الفرنسى أنتونى موديست، الفلسطيني وسام أبو على، المغربى رضا سليم، التونسي محمد الضاوى كريستو.

الأهلي صاحب الأرقام القياسية

وبعد التتويج بهذا اللقب واصل الأهلي زعامته للقارة الافريقية برصيد 12 لقب ليبتعد عن اقرب المنافسين وهم الزمالك ومازيمبي.

واقترب أيضا من ريال مدريد صاحب 29 لقب بعد وصول الأهلي للقب 26.