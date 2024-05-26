نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حسام حسن يوجه رسالة قوية للاعبي منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، رسالة قوية للاعبي كرة القدم، مؤكدًا أن من يجتهد سيجني ثمار اجتهاده.

رسالة حسام حسن للاعبين

وقال حسام حسن في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا": "أطمح لبناء فريق قوي، يضم أكثر من لاعب مميز من مختلف الأعمار، وإعادة الروح والحماس للفريق وتحقيق الألقاب، وإسعاد الجماهير المصرية".



وأكد موجهًا رسالة إلى لاعبي المنتخب الوطني: "من يجتهد سيجني ثمار اجتهاده، وهذه رسالتي للاعبين من مختلف الأعمار".

واختتم: "في الحقيقة أشعر بالسعادة بجميع الألقاب التي حققتها خلال مسيرتي، رفقة زملائي والمدربين السابقين سواء في الأهلي أو الزمالك أو المنتخب، وسعيد أيضًا بحب الجماهير وتقديرهم لي في كل مكان أتواجد به".