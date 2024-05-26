حسام حسن يكشف عن طموحاته مع منتخب مصر

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أحمد جودة - القاهرة - كشف حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عن طموحاته مع منتخب مصر، مؤكدًا على ضرورة التأهل لبطولة كأس العالم والتتويج ببطولة أمم إفريقيا.

طموحات حسام حسن مع منتخب مصر

وقال حسام حسن في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا": "أتمنى أن نحقق التأهل لكأس العالم مع الجيل الحالي الذي يضم أسماء كبيرة، وتطمح هي الأخرى في إسعاد شعبها بهذا التأهل، خصوصًا وأن بينهم من تواجد في بطولة 2018، ويعلم جيدًا مدى أهمية وقيمة المونديال".

وأردف: "بكل تأكيد عدم تأهل منتخب مصر لكأس العالم 2022 كان أمر محزن للجميع، فهي البطولة الأهم والأقوى في العالم، وتحظى بإهتمام إعلامي وجماهيري واسع، خاصًة أن مصر تغيب لفترات طويلة عن تلك البطولة؛ حيث كانت آخر مشاركتين في عامي 1990 ثم 2018، والفارق الزمني بينهما كبير، وصل إلى 34 عامًا، طموحنا التأهل لكأس العالم".

واختتم: "أرغب في تحقيق الألقاب مع منتخب مصر، والعودة به إلى منصات التتويج، وبناء جيل يضم لاعبين كثيرين".