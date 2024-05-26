نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يهنئ الأهلي بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشر في تاريخه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم نادي بيراميدز، التهنئة للنادي الأهلي عقب حصوله على بطولة دوري أبطال إفريقيا وفوزه المستحق على نظيره الترجي التونسي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.

بيراميدز يهنئ الأهلي بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا

ونشر نادي بيراميدز التهنئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،: "مجلس إدارة نادي بيراميدز وجميع العاملين يتقدمون بخالص التهاني للنادي الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره بمناسبة الفوز بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا".

وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الترجي بهدف دون رد، في إياب نهائي البطولة الأفريقية.

واحرز رامي ربيعة هدف الفوز الوحيد بعد تحويل عرضية ركنية من قدم حسين الشحات، واصطدمت بقدم مدافع الترجي التونسي روجير أهولو وسكنت في مرمي الترجي، ويتم احتساب الهدف عكسي لمدافع الترجي في مرماه.