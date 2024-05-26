نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نادي الجونة يهنئ الأهلي والزمالك بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم نادي الجونة التهنئة لقطبي الكرة المصرية "الأهلي والزمالك"، بمناسبة حصول كل منهما على بطولة هامة خلال الساعات الماضية، سواء في الكونفدرالية الإفريقية أو دوري أبطال إفريقيا.

نادي الجونة يهنئ الأهلي والزمالك

وجاءت تهنئة نادي الجونة كالتالي:" نادي الجونة يهنيء قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي لحصولة على دوري أبطال إفريقيا ونادي الزمالك لحصوله على بطولة الكونفدرالية الإفريقية، كل التحية للفريقين على رفع اسم الكرة المصرية إفريقيا وعالميا ولجماهير الفريقين العريقة".

وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الترجي بهدف دون رد، في إياب نهائي البطولة الأفريقية.

واحرز رامي ربيعة هدف الفوز الوحيد بعد تحويل عرضية ركنية من قدم حسين الشحات، واصطدمت بقدم مدافع الترجي التونسي روجير أهولو وسكنت في مرمي الترجي، ويتم احتساب الهدف عكسي لمدافع الترجي في مرماه.

كما توج نادي الزمالك بلقب الكونفدرالية الإفريقية، عقب فوزه على نهضة بركان المغربي في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي.