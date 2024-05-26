أرتيتا يحسم موقف آرسنال من بيع نجمه بعد نهاية الموسم

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أحمد جودة - القاهرة - حددت إدارة نادي آرسنال الإنجليزي موقفها بشأن بيع فابيو فييرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

أرتيتا يطلب رحيل فييرا

وقد ارتبط البرتغالي فابيو فييرا بالرحيل عن صفوف آرسنال في الميركاتو المقبل نظرًا لقلة مشاركاته تحت قيادة المدرب ميكيل أرتيتا.

وفقًا لصحيفة "ذا أثليتيك" البريطانية، يخطط آرسنال لبيع لاعب وسط الفريق، فابيو فييرا، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بسبب تراجع مستواه في تدريبات الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن آرسنال مستعد للتخلي عن خدمات لاعبه البرتغالي مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.

يأتي هذا القرار بناءً على رغبة المدير الفني لفريق آرسنال، ميكيل أرتيتا، الذي يسعى للاستفادة المادية من بيع اللاعب من أجل تمويل صفقات جديدة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

شارك فييرا هذا الموسم في 17 مباراة مع آرسنال في جميع المسابقات، حيث أحرز هدفين وصنع 3 أهداف طوال الموسم.