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أحمد جودة - القاهرة - أنهى باير ليفركوزن مسيرته الخالية من الألقاب على مدار 30 عامًا عبر التتويج بلقبه الأول في الدوري الألماني يوم 14 أبريل الماضي، قبل أن يحصد الثنائية المحلية بفوزه بلقب كأس ألمانيا أمس السبت بعد تغلبه على كايزرسلاوترن 1-0 في المباراة النهائية.

قال الحارس والقائد لوكاس هراديكي: "يبدو الأمر كقصة خيالية، ربما في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع سنكتشف ما حققناه".

وتقدم ليفركوزن بهدف عن طريق السويسري غرانيت تشاكا في الدقيقة 16 قبل طرد اوديلون كوسونو في الدقيقة 44.

ولعب ليفركوزن الشوط الثاني كاملًا بعشرة لاعبين لكنه نجح في تحقيق مبتغاه وظفر بالثنائية المحلية للمرة الأولى في تاريخه.

بـ "ثنائية محلية".. ليفركوزن يتوج موسمه التاريخي



وقال جوناس هوفمان لاعب ليفركوزن: "لقد دافعنا بشكل جيد للغاية، مثلما قال المدرب، واجهنا مهمة غاية في الصعوبة، وتعاملنا مع الأمر بشكل جيد للغاية، لقد قاتلنا، لاحت لنا فرصة تسجيل الهدف الثاني وربما حسم المباراة مبكرًا، لكننا خضنا مهمة كبرى".

وأضاف "كان من المتوقع أن يكون كايزرسلاوترن منافسًا صعبًا، وبالطبع كانت الأمور أكثر صعوبة بعد الطرد".

وجاء التتويج بلقب كأس ألمانيا على إستاد برلين الأولمبي بعد الخسارة المؤلمة أمام أتالانتا الإيطالي 0-3 في نهائي الدوري الأوروبي، مما حرم الفريق من تحقيق ثلاثية تاريخية، كما أنهى أتالانتا المسيرة الخالية من الهزائم لليفركوزن على مستوى كافة المسابقات.

ولم يكن التتويج بلقب الكأس بمثابة تعويض عن خسارة اللقب الأوروبي، بل تتويجًا للموسم التاريخي لليفركوزن، حيث حصد الفريق لقب البوندسليغا دون أن يتلقى أي هزيمة في ظاهرة تحث للمرة الأولى في التاريخ.

وقال الإسباني مدرب ليفركوزن تشابي ألونسو: "الرحلة بأكملها والموسم كان رائعًا، ما حققنا هذا الموسم لا يصدق، خوض هذه المباريات بهذه الطاقة والإيمان، أنا فخور للغاية بالفريق، سنتذكر ذلك دائمًا في المستقبل".

وأضاف: "هدفنا في يوليو كان خوض موسم جيد، كان لدينا أهدافًا واضحة بعد ثلاث أو أربع مباريات، كنت متفائلًا، ربما ليس على نفس مستوى ما حدث هنا، خوض 53 مباراة وتلقي هزيمة واحدة، إنه أمر لا يصدق".

من جانبه أوضح المدافع اليخاندرو غريمالدو: "سنستمتع بكل شيء حققناه، لأننا صنعنا التاريخ، وفي بداية الموسم لم نعتقد أن بمقدورنا تحقيق ذلك".

لكن غريمالدو يتطلع إلى المستقبل وقال "واثق في أنه من خلال هذه المجموعة التي لدينا، والصفقات الجديدة، سنصنع فريقًا أكثر قوة".

