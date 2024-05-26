نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تأجيل ظهور مبابي مع ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن احتمالية تأجيل موعد إعلان ريال مدريد الإسباني، التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت صحيفة ريليفو الإسبانية، إلى أن منتخب فرنسا قد يعطل ظهور مبابي مع ريال مدريد المحدد، وذلك بعد تأهله إلى نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2024 المقبلة.

تأجيل ظهور مبابي مع ريال مدريد

وذكرت أن مبابي قد يظهر للمرة الأولى مع ريال مدريد في الدوري الإسباني أو كأس السوبر الأوروبي المحتمل، وهو ما يزيد من احتمالية غيابه عن التحضير للموسم الجديد.

يشار إلى أن مبابي كان قد أعلن رحيله بشكل رسمي عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، مع نهاية الموسم الحالي، بعدما قضى 7 أعوام في حديقة الأمراء.

وأكدت التقارير الصحفية أن ريال مدريد يستعد للإعلان عن الصفقة الخاصة باللاعب الفرنسي، بعد الانتهاء من بطولة دوري أبطال أوروبا، في المباراة النهائية أمام نظيره بوروسيا دورتموند.

