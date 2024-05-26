مفاجأة.. إقالة تشافي أنقذت 3 لاعبين من الرحيل عن برشلونة

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أحمد جودة - القاهرة - تشير تقارير صحفية كتالونية إلى أن رحيل المدير الفني لفريق برشلونة، تشافي هيرنانديز، قد ينقذ ثلاثة لاعبين من الرحيل في الميركاتو الصيفي المقبل.

إقالة تشافي أنقذت 3 لاعبين من الرحيل

في الجمعة الماضية، أعلن برشلونة رحيل تشافي على الرغم من التأكيد على استمراره قبل ثلاثة أسابيع، وذلك بسبب تصريحاته المثيرة للجدل حول عدم القدرة على المنافسة في المستقبل.

تشير تقارير برنامج "Gol a Gol" على قناة "TV3" الكتالونية إلى أن هناك قائمة من الضحايا في برشلونة إذا استمر تشافي، بما في ذلك روبرت ليفاندوفسكي، جواو فيليكس، فيتور روكي.

ليفاندوفسكي، الذي يتبقى في عقده موسم واحد فقط، كان يعاني من قلة المشاركة في المباريات الأخيرة تحت قيادة تشافي، ويبدو أن المدرب كان يرغب في رحيله في الصيف.

تشافي كان يفكر في رحيل الثنائي فيليكس وروكي أيضًا، ولكن قراراته كانت معقدة بالنسبة لإدارة النادي برئاسة خوان لابورتا، خاصة مع تكلفة صفقة روكي التي بلغت 30 مليون يورو في الشتاء.

من الصعب التفريط في لاعب مثل ليفاندوفسكي، الذي لا يزال لديه موسم آخر في عقده مع زيادة كبيرة في الراتب السنوي.