جوميز يستبعد 12 لاعبا من الزمالك أمام الاتحاد السكندري

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أحمد جودة - القاهرة - قرر المدرب البرتغالي جوزيه جوميز إجراء بعض التغييرات في تشكيلة الفريق، حيث استبعد عددًا من اللاعبين من القائمة الرسمية أمام مباراة الاتحاد السكندري في الجولة الخامسة والعشرين من دوري Nile للمحترفين.

جوميز يستبعد 12 لاعبا من الزمالك أمام الاتحاد

تم استبعاد 12 لاعبًا من تشكيلة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري، بينهم اللاعب الشهير معاذ علاء الدين، بالإضافة إلى عبدالرحمن نفاد ومحمود علاء، وسيف فاروق جعفر ويوسف أوباما، ومهاب ياسر ومحمد عاطف، والثنائي شيكابالا ومصطفى الزناري ومحمود حمدي الونش ومحمد عبدالشافي وأحمد حمدي، بسبب الإصابات والأسباب الفنية.

قائمة الزمالك أمام الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد صبحي، عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، ياسر حمد، أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد أشرف "روقا"، زياد كمال، محمد شحاتة، سيد عبد الله "نيمار"، ناصر ماهر، عبد الله السعيد، إبراهيما نداي، مصطفى شلبي، أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري، ناصر منسي، سامسون أكينيولا.