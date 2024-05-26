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أحمد جودة - القاهرة - أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراة الفريق والتي تجمعه بنظيره فريق فيوتشر بالجولة الخامسة والعشرين من الدوري.

علي ماهر يعلن تشكيل المصري لمباراة فيوتشر بالدوري

وضمت التشكيلة الأساسية كل من عصام ثروت لحراسة المرمى، كريم العراقي ، باهر المحمدي، محمد دبش، حسين السيد لخط الظهر، معتز زدام، امادو با كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، سمير فكري ، فخر الدين بن يوسف كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود جاد، محمد طارق، عمرو موسى، عمرو سعداوي، محمود حمادة ، يوسف الجوهري، عبد الرحيم دغموم، محمد الشامي، الناشئ أحمد شرف.

ويدير هذه المباراة طاقم التحكيم المكون من هشام القاضي حكمًا للساحة ومعه كل من عمر فتحي وأحمد زيدان كمساعدين، بالإضافة إلى السيد منير حكمًا رابعًا، فيما يتولى وائل فرحان مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله شهاب راشد.

موعد مباراة المصري ضد فيوتشر

تنطلق هذه المباراة في السابعة مساء اليوم الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب بالجولة الخامسة والعشرين من دوري نايل.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد فيوتشر

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.