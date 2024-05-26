نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صائد البطولات.. مارسيل كولر يصل للبطولة الثامنة مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولته الثامنة تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر ليدون البطولة ويضيفها في كتابة التاريخ.

وأصبحت قيادة كولر لمباراة الأهلي ضد الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا هي المواجهة رقم 101 لكولر مع الفريق.

صائد البطولات.. مارسيل كولر يصل للبطولة الثامنة له مع الأهلي

ونجح كولر مع الأهلي في 101 مباراة في الفوز 69 مرة، وتعادل الفريق في 22 لقاء، وهُزم في 10 مواجهات، وسجل 190 هدفا واستقبلت شباكه 67 آخرين.

ومنذ تواجد كولر داخل النادي الأهلي في سبتمبر سنة 2022 تمكن من صيد الانجازات مع المارد الأحمر بثماني بطولات، وحققهم خلال الدوري المصري (مرة)، وكأس مصر (مرتين)، والسوبر المصري (ثلاث مرات)، وفي إفريقيا فاز بدوري أبطال إفريقيا (مرتين)، والسوبر الإفريقي (مرة).

وتلقى المارد الأحمر الخسارة الوحيدة تحت قيادة كولر في السوبر الإفريقي ضد اتحاد العاصمة الجزائري، كما حصل مرة وحيدة على المركز الثالث في كأس العالم للأندية وعلى المركز الرابع في مثلها.

