نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل فيوتشر الرسمي لمواجهة المصري البورسعيدي في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق فيوتشر عن تشكيلته المختارة لخوض مباراة الفريق بالجولة الخامسة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بفريق المصري والمقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم الاحد على ستاد الجيش ببرج العرب.

تشكيل فيوتشر الرسمي لمواجهة المصري البورسعيدي

وضمت التشكيلة الأساسية كل من محمود حمدي لحراسة المرمى، محمود شعبان ، علي الفيل، محمود رزق ، جوناثان نجويم لخط الظهر، علي زعزع ، عمرو السيسي، ايموراني حساني كثلاثي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، محمد صادق ، محمد فاروق كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد أحمد عاطف.

فيما ضمت قائمة البدلاء أحمد يحيى، باسم علي، طارق طه، غنام محمد، محمد ربيعة، محمد محمود، كيجالي دراميه، أرنولد ايبا، علي ياسر.

ويدير هذه المباراة طاقم التحكيم المكون من هشام القاضي حكمًا للساحة ومعه كل من عمر فتحي وأحمد زيدان كمساعدين، بالإضافة إلى السيد منير حكمًا رابعًا، فيما يتولى وائل فرحان مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله شهاب راشد.

موعد مباراة المصري ضد فيوتشر

تنطلق هذه المباراة في السابعة مساء اليوم الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب بالجولة الخامسة والعشرين من دوري نايل.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد فيوتشر

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.