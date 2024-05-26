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أحمد جودة - القاهرة - أكد مدافع فريق مانشستر سيتي، كايل والكر، أن فريقه لم يخسر نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بسبب احتفالات لاعبيه بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي حتى ساعات متأخرة من الليل.

رفض والكر الاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي اعتبار ذلك تصرف غير احترافي من الفريق المتوج بالثلاثية الموسم الماضي، وكان من المفترض الاستعداد لإنهاء الموسم من خلال مباراة الكأس، والاستعداد لها بشكل جيد.

والكر: الهزيمة أمام يونايتد لا علاقة لها باحتفالنا بـ "البريميير ليج"

وقال قائد مانشستر سيتي: "احتفلنا الأحد، وكانت المباراة السبت، إنها ستة أيام، إذا كنا كرياضيين غير قادرين على التعافي في ستة أيام، فلن يكون لدينا أي فرصة لمواجهة أي فريق".

وأضاف: "كان علينا أن نستغل تلك الفرصة الأحد، لأنه إذا احتفلنا الآن ونحن محبطين فلن يكون ذلك مبهجًا".

وتابع: "التوقيت كان صحيحًا، النادي واللاعبون والطاقم الفني والإداري اتخذوا ذلك القرار، لا يجدر بنا أن نلومهم".

