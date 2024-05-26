نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنجازات عالمية لأبطال "وادى دجلة".. لاعبو الجمباز الفني يتوجون بـ6 ميداليات ذهبية في بطولة إفريقيا للناشئين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق أبطال أندية وادى دجلة، إنجازات محلية وقارية في ألعاب التنس والجمباز الفني والسباحة والشطرنج والإسكواش والكرة الطائرة، خلال النصف الأول من شهر مايو الجاري، ليواصل لاعبو "وادى دجلة" مسيرة التتويج بالألقاب وإضافة كؤوس وميداليات جديدة لدولاب بطولات النادي، والمساهمة في تطوير الرياضة المصرية.

إنجازات أبطال وادي دجلة الناشئين

البداية مع أبطال الإسكواش، الذين استطاعوا التتويج بـ14 كأسًا متنوعة ببطولة الجمهورية بواقع: 5 كؤوس للمركز الأول فاز بهم كل من سيرين خميس، ويحيي وليد بمنافسات تحت 11 سنة، وحسن أحمد تحت 13 سنة، ونور مجاهد تحت 19 سنة، وياسين شهدي تحت 23 سنة، و4 كؤوس للمركز الثاني فاز بهم كل من تميم مصطفى بمنافسات تحت 11 سنة، وعمر خميس تحت 13 سنة، وريناد هيثم تحت 15 سنة، وراما النجار تحت 17 سنة، كما حصلت نفس اللاعبة على كأس المركز الرابع تحت 15 سنة، وكأسين للمركز الثالث للاعبين علي المعتصم، وعلي طالب تحت 11 و13 سنة على الترتيب، و3 كؤوس للمركز الأربع للاعبة رقية عمرو تحت 11 سنة، وبراء عبد الكريم تحت 15 سنة.

وفي لعبة التنس توجت لاعبة وادى دجلة جنى حسام بكأسي المركز الثالث بمنافسات فردي وزوجي بالبطولة الدولية "ITF J200" للناشئات المقامة بإيطاليا، وعلى المستوى المحلي حصد أبطال وادى دجلة 8 كؤوس متنوعة بالبطولة الدولية للناشئين والناشئات "ITF60" تحت 18 سنة، ففازت اللاعبة جودي طويلة بكأسي المركز الأول بمنافسات الفردي والجماعي، وفرح أسعد بكأس المركز الأول بمنافسات الزوجي، وياسين وجيه بالمركز الثاني بمنافسات الزوجي ناشئين وكأس المركز الثالث بمنافسات الفردي، ومحمد ناصر بكأس المركز الثالث بمنافسات الفردي والزوجي، وناردين سالم بكأس المركز الثالث.

وبمنافسات البطولة الدولية للتنس "سماش J60"، فازت جودي طويلة بكأس المركز الأول للبطولة الثانية على التوالي، وكأس المركز الثالث بمنافسات الزوجي، وحصلت فرح أسعد على كأسي المركز الثالث بمنافسات فردي وزوجي، ومحمد ناصر على كأس المركز الثالث بمنافسات الزوجي.

في نفس الصدد توجت بطلات أندية وادى دجلة لكرة الطائرة تحت 15 سنة بكأس المركز الأول والميدالية الذهبية ببطولة الجمهورية، وفاز فريق تحت 19 سنة بالميدالية الفضية والمركز الثاني بنفس البطولة.

وعلى المستوى الدولي، حقق الدكتور باسم أمين، مدير أكاديمية وادى دجلة للشطرنج، والمصنف الأول أفريقيًا، لقب الدوري الألماني-وهو أقوى الدوريات العالمية- مع فريق فيرنهايم ليصبح رصيده هذ الموسم 8.5 نقطة من 11 مباراة دون هزيمة، كما حقق لاعبة أندية وادى دجلة أحمد إيهاب المركز الثاني بمنافسات (التتابع مختلط) ببطولة العالم للجامعات في كولومبيا، والمركز الثالث بسباق 100 متر مزدوج.

وفي نفس السياق توج لاعب أندية وادى دجلة يحيي زكريا مع المنتخب الوطني بـ3 ميداليات ذهبية بالبطولة الأفريقية للناشئين بمدينة مراكش بالمغرب، بمنافسات جهاز المتوازي (الفردي العام-الفرق)، والميدالية الفضية بمنافسات جهاز "العقلة"، والميدالية البرونزية بمنافسات جهاز "حصان القفز"، وفازت شمس يسري بالميدالية الذهبية بمنافسات "الفرق"، والميدالية الفضية بمنافسات "جهاز المتوازي"، وحقق أحمد شريف ميداليتان ذهبيتان بمنافسات "الفرق-حصان الحلق"، والميدالية الذهبية بمنافسات "الفردي العام".